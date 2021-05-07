Повешенный на дереве труп мужчины нашли в Красносельском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 7 мая. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства смерти мужчины, чей труп обнаружили повешенным в лесном массиве в Северной столице.

Тело нашел прохожий, он и позвонил в отделение, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Прибывшие на место стражи порядка установили личность погибшего. Им оказался уроженец УССР, проживающий на улице Маршала Захарова в Петербурге. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Мертвую девушку обнаружили в парке «Заречный» в Тюмени, сообщало агентство URA.RU. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.