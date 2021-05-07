В Петербурге мужчина изнасиловал десятилетнюю девочку

Санкт-Петербург, 7 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства изнасилования десятилетней школьницы во Фрунзенском районе, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением обратился отец потерпевшей, который рассказал, что 35-летний пасынок его бывшей супруги совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В ХМАО 15-летний подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю сестру, сообщало агентство URA.RU. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило дело.