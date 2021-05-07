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В Петербурге подросток с ножом напал на женщину

Происшествия
В Петербурге подросток с ножом напал на женщину
karelia.sledcom.ru

Санкт-Петербург, 7 мая. В Северной столице подросток ограбил женщину, угрожая холодным оружием.

Злоумышленник украл 2 тысячи рублей у 43-летней женщины. Полиции удалось быстро задержать подростка по горячим следам. Нападавшим оказался 16-летний житель Петербурга, который в настоящий момент не имеет постоянного места работы и учебы. Сотрудниками правопорядка возбуждено уголовное дело по факту инцидента.

Двое пьяных мужчин с ножом отняли у петербурженки наушники, сообщал ФАН. Инцидент произошел в центре Северной столицы на мосту Александра Невского.

кража нож подросток
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