Двое неизвестных напали на продавца в Петербурге ради пива и сигарет

Санкт-Петербург, 7 мая. Вооруженные пистолетом хулиганы ворвались в несколько продуктовых магазинов и ограбили их. Добычей преступников стали пиво и сигареты, также они пытались забрать кассу.

Злоумышленники ограбили магазин на улице Солдата Корзуна, куда они пришли с сигнальным пистолетом. Кроме того, неизвестные пшикнули газовым баллончиком в лицо продавцу на проспекте Ветеранов. После этого грабители скрылись.

Позже правоохранителям удалось их задержать. Ворами оказались приезжие безработные. Одному из них в день преступлений исполнилось 33 года, таким образом они отмечали день рождения. Возбуждены уголовные дела.

Грабитель вынес ценности из квартиры петербургского нефролога-расчленителя. При проверке правоохранители обнаружили, что кто-то проник внутрь и похитил банковские карты и ювелирные изделия, сообщал ФАН.