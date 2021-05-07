Туристический комплекс планируют построить на месте «Дачи Кинга» в Зеленогорске

Санкт-Петербург, 7 мая. Новый туристический комплекс, в который войдут гостиница, кемпинг и другие объекты, планируют построить в Зеленогорске.

Под строительство отдадут территорию, на которой располагаются объекты культурного наследия: дом купца Елисеева и Дача Кинга. Компания ООО «Новые пространственные решения» предлагает передать ей по концессии восемь зданий на Приморском шоссе.

«Для организации отдыха граждан и туризма, состоящего из гостиницы, кемпинга, культурно-развлекательных и спортивных объектов», — говорится в опубликованной заявке.

Концессию предлагается заключить на 49 лет. Победителю предстоит закончить строительство дома отдыха «Зеленогорск», отреставрировать объекты культурного наследия и возвести новые объекты. Объем предполагаемых инвестиций составляет примерно 1 миллиард рублей.

Накануне в Зеленогорске освятили храм в честь Георгия Победоносца. Его построили в микрорайоне Красавица рядом с Большим Симагинским озером.