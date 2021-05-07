Выборг готовится закрыть отопительный сезон

Выборг, 7 мая. Администрация Выборгского района Ленинградской области провела совещание, которое было посвящено завершению отопительного сезона.

Совещание провел замглавы районной администрации Дмитрий Самойленко. В обсуждении приняли участие представители АО «Выборгтеплоэнерго» и компании, обслуживающие жилищный фонд.

«В этом году прогнозируется резкое потепление: после 9 мая рост среднесуточных температур составит от + 10 до + 17 в течение 5 дней и далее», — сообщает пресс-служба районной администрации.

Действующие правила гласят, что отопительный сезон будет закрыт, когда среднесуточная температура в +8 °С продержится больше пяти дней подряд.

Руководитель АО «Выборгтеплоэнерго» Александр Кривонос утверждает, что управляющие компании и ТСЖ могут сами раньше официального конца сезона выключить отопление, если дом имеет узел учета теплоэнергии.

Ранее стало известно, что столица Мордовии Саранск переходит на «альтернативную котельную». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.