Ушел из жизни российский режиссер и актер Олег Зорин

Санкт-Петербург, 6 мая. Режиссер и актер Академического театра имени Ленсовета Олег Зорин умер на 82-м году жизни. Точная причина его смерти пока не называется.

Режиссер и актер петербургского Академического театра имени Ленсовета Олег Дмитриевич Зорин скончался утром. По некоторым данным, он имел проблемы со здоровьем, но до последних дней ходил на работу.

Зорин играл в популярных спектаклях «Жестокость», «Человек и джентльмен», «Фредерик, или Бульвар преступлений». В 1995 году он стал режиссером в Театре имени Ленсовета и работал над постановками. Также он был преподавателем.

Актер театра и кино, продюсер Дмитрий Черных умер в возрасте 58 лет. О печальном событии сообщил его коллега Виталий Скородумов на своей странице в социальной сети, сообщал ФАН.