Двое пьяных мужчин с ножом отняли у петербурженки наушники

Санкт-Петербург, 6 мая. Нетрезвые мужчины, угрожая ножом, отняли у прохожей наушники. Инцидент произошел в центре Санкт-Петербурга на мосту Александра Невского.

Испуганная девушка, у которой двое злоумышленников отобрали наушники, выпрыгнула на проезжую часть и едва не попала под машину. Помимо нападения на девушку и угроз холодным оружием, мужчины справили нужду с моста.

В настоящее время злоумышленники задержаны. Безработные мужчины прибыли из Новгородской и Ярославской областей. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.

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