В Зеленогорске состоялась церемония освящения храма в честь Георгия Победоносца

Санкт-Петербург, 6 мая. Храм в честь Георгия Победоносца освятили в Зеленогорске. Служба состоялась в день памяти святого мученика.

Чин освящения провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Новый храм построен в микрорайоне Красавица рядом с Большим Симагинским озером. На церемонии присутствовали главы Петербурга и Ленинградской области вместе с местными жителями.

Отмечается, что его возвели на территории бывшего военного городка, рядом с которым находится много поселков Ленобласти. Место для постройки определили еще в ноябре 2016 года, установив поклонный крест. Возведение церкви началось несколько месяцев спустя.

Ранее стало известно, что первый передвижной храм-автомобиль будет курсировать по деревням Алтайского края. Его освятят в честь Коробейниковской иконы Божией Матери.