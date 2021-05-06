Памятную доску хотят установить на доме Жванецкого в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Памятник известному сатирику Михаилу Жванецкому могут установить в Кировском районе Петербурга. Предположительно, памятная доска появится весной следующего года.

Мемориал планируют установить на доме №19 по улице Стойкости, где артист жил с 1969 по 1982 год. Инициатором выступает депутат муниципального округа Никита Кириллов. Он вместе с коллегами планирует подать соответствующее прошение в Совет по мемориальным доскам при правительстве Петербурга.

Мемориальную доску украсит шарж на известного сатирика, который был выполнен в 1989 году его другом, советским художником-карикатуристом Константином Куско. Рисунок дополнит фрагмент монолога Жванецкого о районе, сообщает издание «Петербургский дневник».

Известного российского писателя и сатирика Михаила Жванецкого не стало в ноябре прошлого года. Звезда «Аншлага» артистка Клара Новикова уверена, что причиной смерти юмориста стали хронические заболевания.