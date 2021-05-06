Муниципальные службы в Кронштадте закрасили праздничное граффити ко Дню Победы

Санкт-Петербург, 6 мая. Копию легендарной фотографии 1943 года, перенесенную на стену в виде граффити активистами ОНФ, закрасили черной краской.

Рисунок, посвященный Дню Победы, художники из ОНФ преподнесли Кронштадту в качестве подарка в 2018 году в рамках всероссийской акции. Жители города поделились в социальных сетях фотографиями закрашенного граффити, которое якобы поручил закрасить глава местной администрации Кронштадта. Место нанесения рисунка было заранее согласовано с администрацией района и учреждением Минобороны, которому принадлежит стена.

Глава местной администрации Наталья Чашина рассказала в комментариях к фотографии, что граффити «выцвело и испорчено». На вопрос жителей города о том, почему нельзя было его обновить ко Дню Победы, — Чашина не ответила. По оценкам художников, выполнивших эту работу в 2018 году, на реставрацию рисунка понадобилось бы не более 500 рублей. На месте испорченного граффити муниципальные службы разместили баннер, посвященный 80-летию Таллинского прорыва.

Власти Москвы рассказали, как украсят столицу ко Дню Победы, сообщал ФАН. Основным цветом декоративных элементов выбрали красный, поскольку он символизирует знамя — официальный символ победы СССР над фашизмом.