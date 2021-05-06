Бетонный гараж загорелся на территории Политехнического университета в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Открытый бетонный гараж без дверей загорелся на территории, принадлежащей Политехническому университету, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

В дежурную часть отдела полиции УМВД России по Калининскому району Петербурга поступило сообщение о возгорании гаражей напротив дома на Гжатской улице. На место выехала пожарная часть, ликвидировавшая последствия ЧП на площади 15 «квадратов». По предварительным данным, причиной инцидента стало замыкание проводки.

Спасатели потушили пожар, вспыхнувший в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе Северной столицы, сообщало Федеральное агентство новостей. Справиться с огнем удалось за полчаса, причины случившегося уточняются.