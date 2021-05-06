Пожилая петербурженка избила юного обидчика внука

Санкт-Петербург, 6 мая. Жительница Северной столицы ударила по голове ребенка, защищая своего внука. После инцидента пострадавшему мальчику пришлось обратиться за медпомощью.

Инцидент с участием пожилой женщины и двоих детей произошел на Окраинной улице. Между ребятами разгорелся конфликт, в который впоследствии вмешалась петербурженка. Она схватила обидчика своего внука и сильно ударила его по голове.

Через некоторое время пострадавший подросток обратился в больницу. Медики, оказав помощь юному пациенту, сообщили о случившемся в полицию. Затем то же самое сделал отец мальчика. На данный момент по факту инцидента ведется проверка.

Ранее в полицию с заявлением об избиении обратилась мать 15-летней жительницы Северной столицы, сообщал ФАН. Она попросила правоохранителей привлечь к ответственности мужа, который отстегал их общую дочь ремнем.