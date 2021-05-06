Петербуржец-наркоман украл у матери глюкометр и кухонный комбайн

Санкт-Петербург, 6 мая. Ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 36-летний мужчина обокрал собственную мать, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пенсионерка обратилась в полицию и попросила привлечь сына к уголовной ответственности. Сначала она обнаружила, что отпрыск вынес из кухни телевизор и кухонный комбайн, ущерб составил 13 тысяч рублей. Спустя пару часов женщина дополнила заявление — оказалось, что мужчина выломал дверь в ее комнату, которая была закрыта на замок, и похитил глюкометр и мобильный телефон, ущерб оценивается в 8 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о краже, подозреваемого задержали.

В Курортном районе города двое мужчин попытались ограбить пансионат. Они проникли на территорию и успели схватить балалайку, огнетушитель и упаковку медицинских масок, но были задержаны прибывшими сотрудниками вневедомственной охраны, сообщал ФАН.