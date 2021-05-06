Петербургский пенсионер лишился телефона после похода в поликлинику

Санкт-Петербург, 6 мая. Неизвестный похитил у 83-летнего пенсионера смартфон в поликлинике. Инцидент произошел на проспекте Науки, когда мужчина пришел на прием к кардиологу.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, заявление в полицию с требованием привлечь похитителей к уголовной ответственности написала супруга петербуржца. Оказалось, что он оставил свои личные вещи в коридоре и зашел к врачу. После приема потерпевший вышел из кабинета и обнаружил пропажу. Куртку удалось найти в кабинете неотложной помощи, однако в кармане не нашли телефон марки Samsung. Женщина оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту кражи. Оперативники работали на месте происшествия. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

У безработного москвича украли внедорожник стоимостью 2,5 млн рублей. Машина стояла на неохраняемой парковке несколько дней, сообщал ФАН.