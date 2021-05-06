Петербуржец избил дочь ремнем и стал фигурантом уголовного дела

Санкт-Петербург, 6 мая. Женщина попросила привлечь мужа к уголовной ответственности после того, как он избил ее дочь ремнем, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Несколько недель назад 15-летняя школьница обратилась за медицинской помощью в детскую больницу и рассказала, что ее избил отец. Врачи диагностировали у нее ушибленные гематомы правого тазобедренного сустава и правой ягодицы. Спустя некоторое время в полицию обратилась мать девочки, которая написала заявление на своего 55-летнего супруга, травмировавшего ребенка. По данному факту возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении.

В Ижевске мужчина избил парня 15-летней дочери резиновым шлангом до потери сознания. Он пришел домой пьяным и увидел, что ребята спят в одной кровати, сообщал ФАН.