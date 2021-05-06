Туристы смогут воспользоваться помощью петербургского сервиса Ask Me Spb

, 6 мая. Туристы в Санкт-Петербурге могут попросить помощи ребят из службы Ask Me, которые с 1 мая до 30 сентября будут работать в Адмиралтейском и Центральном районах.

Студенты и выпускники вузов Петербурга, работающие в Ask me, всегда помогут туристам — ответят на все вопросы и предоставят карты города. Их основными задачами является координация туристического потока, предоставление информации о проходящих в городе мероприятиях, а также помощь в ориентировании. Ребята знают иностранные языки, так что могут оказать помощь как российским туристам, так и иностранцам. Они работают на Дворцовой, Сенатской, Исаакиевской площадях, а также в Петропавловской крепости и на многих других популярных туристических локациях.

Ранее сообщалось, что волонтеры Петербурга отмыли бассейн во Владимирском дворце на Дворцовой площади. Бассейн был заколочен досками с 20-х годов прошлого века, а его мраморная чаша была крайне сильно загрязнена.