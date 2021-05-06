Склад под Петербургом стал объектом одной из крупнейших сделок на рынке недвижимости

Санкт-Петербург, 6 мая. Помещения перешли от Sirin Development к инвестиционной компании Central Properties, проданный складской комплекс отличается большой площадью.

Девелоперская фирма Central Properties приобрела 107 тыс. кв. м складских помещений в пригороде Санкт-Петербурга. Комплекс располагается в 15 км от аэропорта Пулково, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию Knight Frank, которая выступила консультантом.

«Это одна из крупнейших сделок 2021 года на рынке инвестиций в недвижимость», — говорится в сообщении Knight Frank.

Приобретенный объект состоит из четырех отдельных зданий класса А. В настоящий момент их занимают российские и международные компании. Известно, что склад полностью сдан в аренду.

Девелоперы поднимают ставки на аренду офисных помещений в Северной столице, несмотря на ограниченный объем спроса.