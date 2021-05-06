Метрополитен Петербурга не будет работать в ночь с 9 на 10 мая

Санкт-Петербург, 6 мая. Петербургский метрополитен не будет работать ночью 9 мая. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе городской подземки.

Метрополитен Санкт-Петербурга будет работать в штатном режиме в День Победы, говорится в сообщении пресс-службы. Аналогичная ситуация была в прошлом году, когда парад Победы был перенесен на июнь.

Обычно в праздничный день петербуржцы могли воспользоваться услугами городской подземки в ночь с 9 на 10 мая. Вдобавок к этому метро функционировало всю ночь с 1 на 2 мая.

Власти Петербурга призвали жителей Северной столицы носить маски во время уличных мероприятий, которые пройдут 9 мая. Об этом ранее сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.