Похитителя швейных машинок задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в краже двух швейных машинок у 89-летней пенсионерки, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением обратилась женщина, представляющая интересы потерпевшей пожилой петербурженки. По ее словам, злоумышленник похитил имущество, причинив материальный ущерб на сумму 6 тыс. рублей.

По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего мужчину. Ранее он не привлекался к уголовной ответственности. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Предполагаемому злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вор похитил 20 тыс. рублей из книжного шкафа пенсионерки в Петербурге, сообщало Федеральное агентство новостей. Правоохранители разыскивают преступника, забравшегося в квартиру женщины.