Полиция задержала подозреваемого в убийстве и изнасиловании петербурженки спустя 16 лет

Санкт-Петербург, 6 мая. Полицейским удалось задержать злоумышленника, до смерти избившего и изнасиловавшего женщину в Адмиралтейском районе 16 лет назад.

Инцидент произошел в 2005 году, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Преступник преследовал петербурженку, зашел за ней в парадную, несколько раз ударил ее кулаком по голове, надругался, снял серьги и скрылся. Мужчине избрали меру пресечения в виде ареста.

Жительница Петербурга обратилась в полицию и заявила, что сожитель избил и изнасиловал ее, сообщал сайт 360tv.ru. Подозреваемого задержали на проспекте Луначарского. У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины головы, состояние женщины оценивается как удовлетворительное.