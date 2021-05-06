Жители Петербурга массово выступили против концерта Моргенштерна

Санкт-Петербург, 6 мая. Грядущее выступление российского рэпера Моргенштерна в Петербурге вызвало негативную реакцию со стороны родителей, которые опасаются, что их дети соберутся на концерт скандального исполнителя. Они массово пишут заявления в Роспотребнадзор и МВД, чтобы не допустить проведения этого мероприятия.

Обращение к петербургским родителям с инструкцией, как правильно составить заявления в правоохранительные органы и Роспотребнадзор, появилось в группе «ОБЩЕСТВЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ СЕМЬИ» в соцсети «ВКонтакте». Автор публикации уверен, что намеченный на 16 мая концерт Моргенштерна представляет собой «угрозу душам и умам детей России».

«Мы точно знаем, что не всем плевать на эту ситуацию. Есть немало сил, которые осознают угрозы и готовы реагировать на объективные данные. И мы считаем, что есть объективные данные, по которым Моргенштерн может рассчитывать на реальное наказание», – говорится в посте.

Читателей также призвали к массовости – если сотни родителей «потребуют навести порядок», то вырастает шанс, что за скандально известного музыканта «реально возьмутся». В помощь тем, кто не хочет лицезреть «беснования Моргенштерна» в своем городе, Общественный уполномоченный по защите семьи оставил подробную инструкцию для подачи двух обращений – в управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти и Роспотребнадзор.

Пост успел собрать большое количество комментариев от людей, которые активно выступают против концерта рэпера и уже обратились в уполномоченные органы, чтобы обезопасить своих детей.

Беспокойство многих родителей по поводу влияния творчества Моргенштерна на несовершеннолетних только усилилось после новостей о возбуждении административного дела против рэпера по статье о пропаганде наркотиков. Поводом послужили видео на популярные среди молодежи треки. Петербуржцы опасаются, что места проведения концертов этого музыканта могут стать площадками для распространения запрещенных веществ.