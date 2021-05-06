Двое мужчин изнасиловали девушку на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Полицейские возбудили уголовное дело по факту группового изнасилования девушки на улице Будапештской, передает источник ФАН в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась подруга потерпевшей. Она рассказала, что незнакомые мужчины надругались над жертвой и скрылись. По горячим следам удалось задержать предполагаемых злоумышленников, оба оказались безработными и проживают во Фрунзенском районе Петербурга, где было совершено преступление.

Пострадавшая также обратилась к правоохранителям и заявила, что мужчины, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, по очереди вступили с ней в интимную связь. Вероятных насильников в ближайшее время переведут в ИВС, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

В ХМАО женщина обвинила своего знакомого в изнасиловании 13-летней дочери, сообщало агентство URA.RU. Таким образом она хотела отомстить мужчине за то, что он написал заявление о вымогательстве на ее сожителя.