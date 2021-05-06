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Мертвого мигранта нашли в коммуналке в Адмиралтейском районе Петербурга

  /   Обновлено: 06 мая 2021 11:39
Происшествия
Мертвого мигранта нашли в коммуналке в Адмиралтейском районе Петербурга
Федеральное агентство новостей  /  Peter Price

Санкт-Петербург, 6 мая. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства гибели уроженца Таджикистана, чье тело обнаружили в коммунальной квартире на набережной канала Грибоедова.

Погибший ранее не судим, его труп нашли на кровати в комнате без внешних признаков насильственной смерти, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Трех жителей села Булзи под Челябинском обнаружили мертвыми в одном частных домов, сообщало агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону. Причиной смерти могло стать отравление некачественной алкогольной продукцией.

петербург труп полиция
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