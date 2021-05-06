Несовершеннолетняя дочь кладовщика пропала в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Житель Северной столицы, работающий кладовщиком, обратился в полицию с просьбой найти 11-летнюю дочь, которая ушла из дома и не вернулась до настоящего времени.

Правоохранители получили сообщение о пропаже подростка около 02:40 по московскому времени. Заявитель, он же отец девочки, рассказал полицейским, что школьница ушла из дома на улице Стрельбищенская рано утром и до сих пор не вернулась.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося стражи порядка установили, что ранее девочка не сбегала, на учете в ПДН не состоит. На данный момент ими проводятся мероприятия, направленные на поиск школьницы и возвращение ее домой, сообщил источник ФАН в органах.

Еще один подросток пропал в Петербурге на улице Брянцева. Мальчик ушел из дома и не вернулся, сообщал ФАН. В день исчезновения на нем были оливковые спортивные штаны и темно-зеленая куртка.