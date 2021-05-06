Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
06 мая 11:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
11:04
Общество
Названа самая популярная пластическая операция в США в период пандемии
11:03
Шоу-бизнес
Финалистка «Маски» Юлия Паршута рассказала, как Меладзе раскрыл ее участие в шоу
11:02
Политика
На саммите в Порту могут поднять вопрос взаимоотношений России и Евросоюза
11:00
Общество
Королева Елизавета II «нарвалась» на критику фанатов Меган Маркл
11:00
Общество
Эфир: Права и возможности инвалидов обсуждают в медиацентре «Патриот»
11:00
Технологии
Жизнь на острие: 30 лет легендарной авиагруппе «Стрижи»
10:59
Происшествия
Дело об убийстве возбудили после обнаружения трупа блогерши на Урале
10:58
Спорт
Стал известен соперник непобежденного Тима Цзю по следующему бою
10:57
Политика
В Армении обеспокоены вопросом возвращения военнопленных из Азербайджана
10:57
Общество
Военные разработки Третьего рейха, не дошедшие до серийного производства
10:56
Шоу-бизнес
Бузова перестала выходить на связь после слухов о госпитализации
10:54
Политика
Энтони Блинкен заявил о поддержке суверенитета Украины властями США
10:54
Происшествия
Экс-сотрудника таможенной службы Калининграда осудили за злоупотребление полномочиями
10:52
Общество
Пермские врачи впервые провели уникальную операцию на сухожилии пальца руки
10:51
Политика
Украинский оппозиционер намерен сделать страну главным союзником США вне НАТО
10:49
Происшествия
Труп новорожденного обнаружен в лесополосе в Подмосковье
10:48
Общество
Занесенных в Красную книгу РФ тюленей нашли мертвыми на берегу Каспийского моря
10:48
Происшествия
Разбойник ворвался в дом пенсионера в Геленджике и оставил его без денег
10:43
Происшествия
На проспекте Обуховской Обороны обнаружен труп неизвестной женщины
10:43
Политика
Евросоюз обсудит включение новых стран в проект военной мобильности
Все новости

Мужчину и мальчика заподозрили в развращении ребенка в Петербурге

Происшествия
Мужчину и мальчика заподозрили в развращении ребенка в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 6 мая. Взрослого мужчину и школьника обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка. В полицию обратился отец потерпевшего.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, житель Колпина рассказал правоохранителям, что в марте 2020 года в своей квартире 37-летний петербуржец и ученик пятого класса совершали развратные действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождения.

Других подробностей о произошедшем пока нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Жителя Приозерска задержали по подозрению в надругательстве над несовершеннолетним, сообщал ФАН. Злоумышленник завел школьника в кусты и совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера. По горячим следам был задержан 36-летний местный житель.

мвд колпино развращение
Комментировать
Самое популярное
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 66736 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 59816 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 50086 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 35937 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Армия 32994 3 мая 2021
Немцы рассказали о гениальном плане Путина по поддержанию Россией статуса великой державы
Все новости / Происшествия / Мужчину и мальчика заподозрили в развращении ребенка в Петербурге
Рейтинг@Mail.ru