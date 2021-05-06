Мужчину и мальчика заподозрили в развращении ребенка в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 мая. Взрослого мужчину и школьника обвинили в развратных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка. В полицию обратился отец потерпевшего.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, житель Колпина рассказал правоохранителям, что в марте 2020 года в своей квартире 37-летний петербуржец и ученик пятого класса совершали развратные действия сексуального характера в отношении его сына 2014 года рождения.

Других подробностей о произошедшем пока нет. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Оперативникам предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

Жителя Приозерска задержали по подозрению в надругательстве над несовершеннолетним, сообщал ФАН. Злоумышленник завел школьника в кусты и совершил в его отношении насильственные действия сексуального характера. По горячим следам был задержан 36-летний местный житель.