Пострадавший при пожаре во Фрунзенском районе мужчина скончался

Санкт-Петербург, 6 мая. Пожар в трехкомнатной квартире на улице Олеко Дундича унес жизнь одного человека. Погибшим оказался Алексей Л. 1975 года рождения, сообщил источник ФАН.

Стали известны подробности ЧП, произошедшего во Фрунзенском районе Северной столицы. В результате пожара, вспыхнувшего в трехкомнатной квартире, погиб мужчина. При проверке смертельного инцидента правоохранителям удалось установить его личность. Так, жертвой пожара оказался Алексей Л., сообщил источник ФАН в органах.

Кроме мужчины, в квартире находился его брат. Именно он открыл дверь прибывшим по вызову спасателям. Что стало причиной случившегося, пока неизвестно. Обстоятельства ЧП выясняются.

Еще один пожар произошел на улице Оптиков в Приморском районе города, сообщал ФАН. Однако в результате данного ЧП никто не пострадал.