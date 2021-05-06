Мошенник выманил у петербургской пенсионерки почти 2 млн рублей

Санкт-Петербург, 6 мая. Пенсионерка из Северной столицы попалась на уловку мошенника и отдала около 1,7 млн рублей. Полиция проводит проверку.

На мобильный телефон 67-летней пенсионерки позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что ее квартира выставлена на продажу за 1,5 млн рублей, хотя это было не так, сообщил источник ФАН.

После неизвестный предложил проверить ее счета и вынудил взять кредиты в различных банках и перевести деньги на подставные счета мошенника. Всего пенсионерка отдала злоумышленнику около 1,7 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и ищет подозреваемого.

Доверчивый врач из Петербурга «обогатила» аферистов за счет денег клиники, сообщал ФАН. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.