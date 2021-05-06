Петербургские активисты привели в порядок бассейн во Владимирском дворце

Санкт-Петербург, 6 мая. Волонтеры из Петербурга отмыли заколоченный бассейн во дворце князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной.
Активисты навели порядок — разобрали предметы интерьера, стеллажи и очистили от пыли керамику на стенах, полу и в самом бассейне. Об этом сообщила одна из активисток в социальных сетях. Бассейн был заколочен досками с 20-х годов прошлого века, в помещении хранились бюсты Молотова, портреты Ленина, канделябры. Кроме этого планируется почистить и укрепить имеющиеся росписи, разработать проект воссоздания мраморных скамеек. Мраморная чаша бассейна настолько загрязнена, что сразу сложно догадаться, из какого именно материала она сделана.
Ранее сообщалось, что из усадьбы Демидова сделают музей-библиотеку с экспозицией на тему подвигов десантных войск в 1941 году. На данный момент в здании ведутся работы по реставрации. Открытие музея адаптирует историческое здание под современное пространство.