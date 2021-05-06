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Петербургские активисты привели в порядок бассейн во Владимирском дворце

  /   Обновлено: 06 мая 2021 10:13
Общество
Петербургские активисты привели в порядок бассейн во Владимирском дворце
wikipedia.org  /  GAlexandrova

Санкт-Петербург, 6 мая. Волонтеры из Петербурга отмыли заколоченный бассейн во дворце князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной.

Активисты навели порядок — разобрали предметы интерьера, стеллажи и очистили от пыли керамику на стенах, полу и в самом бассейне. Об этом сообщила одна из активисток в социальных сетях. Бассейн был заколочен досками с 20-х годов прошлого века, в помещении хранились бюсты Молотова, портреты Ленина, канделябры. Кроме этого планируется почистить и укрепить имеющиеся росписи, разработать проект воссоздания мраморных скамеек. Мраморная чаша бассейна настолько загрязнена, что сразу сложно догадаться, из какого именно материала она сделана.

Петербургские активисты привели в порядок бассейн во Владимирском дворце
Prt Scr instagram.com  / @mettlachtile

Ранее сообщалось, что из усадьбы Демидова сделают музей-библиотеку с экспозицией на тему подвигов десантных войск в 1941 году. На данный момент в здании ведутся работы по реставрации. Открытие музея адаптирует историческое здание под современное пространство.

история хорошие новости россии дворцы усадьбы
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