Петербургские активисты привели в порядок бассейн во Владимирском дворце

Санкт-Петербург, 6 мая. Волонтеры из Петербурга отмыли заколоченный бассейн во дворце князя Владимира Александровича на Дворцовой набережной.

Активисты навели порядок — разобрали предметы интерьера, стеллажи и очистили от пыли керамику на стенах, полу и в самом бассейне. Об этом сообщила одна из активисток в социальных сетях. Бассейн был заколочен досками с 20-х годов прошлого века, в помещении хранились бюсты Молотова, портреты Ленина, канделябры. Кроме этого планируется почистить и укрепить имеющиеся росписи, разработать проект воссоздания мраморных скамеек. Мраморная чаша бассейна настолько загрязнена, что сразу сложно догадаться, из какого именно материала она сделана.

Prt Scr instagram.com / @mettlachtile

Ранее сообщалось, что из усадьбы Демидова сделают музей-библиотеку с экспозицией на тему подвигов десантных войск в 1941 году. На данный момент в здании ведутся работы по реставрации. Открытие музея адаптирует историческое здание под современное пространство.