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Труп пожилой женщины обнаружили в петербургском пруду

  /   Обновлено: 06 мая 2021 10:02
Происшествия
Труп пожилой женщины обнаружили в петербургском пруду
gov.spb.ru  /  Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 6 мая. Жительница Петербурга утонула в пруду в Кировском районе. Обстоятельства происшествия устанавливаются, причины инцидента пока неизвестны.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, трагедия произошла на улице Лени Голикова. Спасатели вытащили из водоема тело женщины. Ею оказалась 82-летняя пенсионерка — местная жительница. Правоохранители назначили ряд проверок, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Спасатели Ленобласти достали из воды машину, которая утонула вместе с шофером. Водитель фургона «Газель» съехал в Ново-Свирский канал. По неустановленной пока причине он не смог выбраться из машины, которая пошла ко дну, сообщал ФАН.

труп пенсионерка утонула
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