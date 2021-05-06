Труп пожилой женщины обнаружили в петербургском пруду

Санкт-Петербург, 6 мая. Жительница Петербурга утонула в пруду в Кировском районе. Обстоятельства происшествия устанавливаются, причины инцидента пока неизвестны.

Как сообщил источник ФАН в правоохранительных органах, трагедия произошла на улице Лени Голикова. Спасатели вытащили из водоема тело женщины. Ею оказалась 82-летняя пенсионерка — местная жительница. Правоохранители назначили ряд проверок, расследование обстоятельств происшествия продолжается.

Спасатели Ленобласти достали из воды машину, которая утонула вместе с шофером. Водитель фургона «Газель» съехал в Ново-Свирский канал. По неустановленной пока причине он не смог выбраться из машины, которая пошла ко дну, сообщал ФАН.