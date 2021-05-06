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Петербуржцев предупредили о выпадении трети месячной нормы осадков 6 мая

Общество
Петербуржцев предупредили о выпадении трети месячной нормы осадков 6 мая
Невские Новости

Санкт-Петербург, 6 мая. Треть месячной нормы осадков может выпасть в Санкт-Петербурге 6 мая. О таком прогнозе сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Северной столице в четверг окажутся под влиянием центральной части циклонического вихря «Фюрхтеготт». По словам синоптика, за сутки ожидается выпадение 9–14 мм осадков, что практически достигает трети от месячной нормы мая.

Небо над городом затянет облаками, возможны дожди. Воздух прогреется до +7...+9 градусов. Ветер подует юго-восточный, юго-западный со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 741 мм рт. ст., что значительно ниже нормы.

В Москве 6 мая прогнозируется облачная погода с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди. Температура днем повысится до +17...+19 градусов.

погода прогноз осадки
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