Фестиваль «Виват кино России!» пройдет в 29-й раз в Петербурге в мае

Санкт-Петербург, 6 мая. Всероссийский фестиваль «Виват кино России!» состоится с 11 по 15 мая в Петербурге. На 29-м показе представят 54 отечественных фильмов.

Петербуржцы и гости города смогут насладиться отечественными фильмами в семи кинотеатрах Северной столицы бесплатно. На фестивале «Виват кино России!» ожидается свыше 100 кинозвезд, отметила гендиректор мероприятия Людмила Томская.

«Мы знакомим петербуржцев не только с новыми картинами, но также показываем очень интересные программы из отечественного кино советского периода. Всего в программе – 54 фильма, из которых восемь составляют конкурскую программу», — рассказала Томская.

На открытии фестиваля в Большом концертном зале «Октябрьский» покажут ленту режиссера Владимира Котта «Конец фильма». На награды смотра рассчитывают «Батя» Дмитрия Ефимовича, «Белый снег» Николая Хомерики, «Человек из Подольска» Семена Серзина и другие. Победителей объявит жюри во главе с продюсером Вячеславом Тельновым.

Не только кинофестиваль ожидает петербуржцев в этом году. Культурно-выставочный центр «Ленфильм» подготовит серию проектов на тему советской киномузыки. Их приурочат к Петербургскому международному культурному форуму.