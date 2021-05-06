«Ленфильм» организует выставку на тему советской киномузыки

Санкт-Петербург, 6 мая. Культурно-выставочный центр «Ленфильм» выпустит серию проектов на тему советской киномузыки. Работы представят совместно с музыкантом Олегом Нестеровым.

Выход проектов приурочат к Петербургскому международному культурному форуму. Проведение последнего запланировано с 11 по 13 ноября текущего года. Первая серия выставки будет посвящена Альфреду Шнитке. В следующем году, если все сложится удачно, мероприятие сделают в честь Олега Каравайчука.

В июне к 70-летию режиссера Александра Сокурова петербуржцев ждет «выставка-путешествие». Она будет включать в себя шесть локаций. В «Ленфильме» не уточнили, о каких именно локациях идет речь.

В Музее обороны и блокады Ленинграда петербуржцев ждет сразу несколько выставок с уникальными экспонатами. Почти все из них приурочены к предстоящему празднованию Дня Победы.