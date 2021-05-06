Петербуржцам рассказали о выставках в Музее обороны и блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 6 мая. Сразу несколько выставок ждет посетителей Музея обороны и блокады Ленинграда в Петербурге. Каждая из них богата уникальными экспонатами.

Петербуржцы могут посетить выставку «Юнги Балтийского флота». Там представлены редкие документы, снимки и образцы вооружения учащихся спецшкол Военно-Морского флота, юнг и воспитанников Нахимовского училища. Гости могут увидеть форму их одежды, награды и предметы повседневного быта.

Отдельного внимания заслуживают экспонаты, посвященные школе боцманов острова Валаам на Ладожском озере. Жители и гости Северной столицы могут узнать о жестких боях на «Невском пятачке» в начале осени 1941 года.

В другом зале музея развернулась выставка «Война. Блокада. Семеновы-Тян-Шанские». Там находятся дневники нескольких поколений семьи путешественника Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Насыщенная и разнообразная программа музея ждет петербуржцев до 11 мая. В преддверии Дня Победы там пройдут презентации книг и фильмов на военную тему, а 9 мая в музее покажут трансляцию праздничной программы.

Усадьбу Демидова на улице Чекистов в Петербурге преобразуют под современный музей-библиотеку. В здании уже проводятся реставрационные работы, которые должны закончиться до 2024 года.