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Усадьбу Демидова в Петербурге превратят в музей-библиотеку

Общество
Усадьбу Демидова в Петербурге превратят в музей-библиотеку
pixabay.com  /  ElasticComputeFarm

Санкт-Петербург, 6 мая. Музей-библиотека с постоянной экспозицией на тему подвигов десантников в октябре 1941 года появится в усадьбе Демидова. Последняя расположена на улице Чекистов в Петербурге.

Сейчас в здании проводятся реставрационные работы. Усадьба была возведена во второй половине XVIII века и входит в число объектов культурного наследия федерального значения. Открытие музея-библиотеки позволит адаптировать усадьбу под современное культурное пространство.

На реставрацию и ремонт здания потребуется около 22 миллиона рублей. Завершить работы планируется до 2024 года. До 2010 года дом был жилым, после чего его признали аварийным, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге заработало уникальное приложение «Слушая сердцем», которое расскажет горожанам об исторических местах по мотивам воспоминаний и дневников жителей блокадного города. В записи спектаклей приняли участие известные личности, среди которых Максим Виторган, Татьяна Рахманова и другие.

петербург музей библиотека усадьба демидова
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