Петербургский проект трамвайной линии попал в лонг-лист конкурса ООН

Санкт-Петербург, 5 мая. Проект создания и эксплуатации трамвайной линии по маршруту «Станция метро «Купчино» — поселок Шушары — Славянка» попал в лонг-лист конкурса Building Back Better-2021 от ООН.

На отборочном этапе проект оценили на основе пяти смысловых блоков, 22 контрольных показателей и 100 индикаторов. В рамках конкурса страны представили свои лучшие проекты, ориентированные на повышение экологической устойчивости планеты.

Всего в шорт-лист попал 31 объект. Среди них разработки специалистов из России, Белоруссии, Бразилии, Китая, Испании и ряда других стран. Петербургский проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Протяженность линии составит 20 километров. Объект инвестиций — более 25 млрд рублей.

Власти Петербурга ранее одобрили программу развития электротранспорта. Предполагается, что его удастся реализовать за восемь лет. Ожидается, что к 2025 году в городе обновят 500 трамваев. К тому же запланирован запуск 314 новых троллейбусов.