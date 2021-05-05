Полицейские из Петербурга оправданы по делу о краже 16 млн рублей из номера отеля

Санкт-Петербург, 5 мая. Суд Выборгского района огласил оправдательный приговор двум полицейским. Стражей порядка обвиняли в крупном хищении из номера апарт-отеля Yes в 2018 году.

Фигуранты — Александр Скалдин и Анатолий Иващенко — себя виновными не признавали. Из их показаний следовало, что в номере, о котором идет речь в деле, они никогда не бывали. Кроме того, полицейские не были знакомы между собой.

В ходе расследования были установлены «любопытные» детали происшествия. Так, средства со счета в банке (16 млн рублей) были сняты 13 марта, а сигнал о похищении денег поступил в полицию лишь 18 мая. Заявитель при этом утверждал, что наличку у него украли прямо из номера, и обвинил в этом полицейских.

Вскоре была найдена и свидетельница, отметившая, что видела деньги — купюры номиналом по 5 тыс. рублей были сложены в вакуумные упаковки и помещены в черный пакет. Именно благодаря габаритам пакета и был установлен объем средств, находящихся в нем.

«Последний раз деньги она видела спрятанными в кровать 18 марта, пакет полностью был набит деньгами, но за ручки его можно было взять. Размер составлял примерно 78 см на 64 см», — подчеркивается в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС).

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего министра из Саратовской области и ее мужа. По итогу заседания оба фигуранта дела о коррупции были оправданы.