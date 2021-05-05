Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Экономика
Аналитики ожидают рост ключевой ставки до 6% к концу года
18:19
Весь мир
Донбасс сегодня: солдаты Киева умирают от индийской вакцины, мирные жители дают отпор ВСУ
18:18
Весь мир
Президент Туниса анонсировал антикризисный национальный диалог
18:18
Происшествия
Смертью пенсионерки с коронавирусом в больнице Прикамья заинтересовался СК
18:17
Экономика
Капитализация «Роснефти» может приблизиться к 7 триллионам рублей
18:14
Общество
Топ-10 главных достижений Карла Маркса
18:14
Шоу-бизнес
Друзья и коллеги Ольги Бузовой потрясены новостью о госпитализации певицы
18:14
Общество
Подполковник полиции дал советы, как не стать жертвой квартирной кражи
18:11
Происшествия
Полицейские из Петербурга оправданы по делу о краже 16 млн рублей из номера отеля
18:09
Происшествия
Тело ребенка обнаружено в реке Неман Калининградской области
18:08
Происшествия
Мотоциклист выехал на «встречку» и разбился в ДТП с иномаркой на трассе под Воронежем
18:06
Весь мир
Правительство США пытается остановить волну ненависти в отношении азиатов
18:05
Общество
Полицейские Приморья спасли из колодца краснокнижных енота и кота
18:03
Спорт
Итальянский продюсер предложил провести турнир по MMA в космосе
18:00
Подрывная деятельность, солдаты НАТО и санкции против РФ — что происходило на Балканах
18:00
Весь мир
Как устроены подземные тюрьмы террористов: репортаж ФАН из сирийской Хамы
17:59
Происшествия
Тело популярной Instagram-блогерши нашли в лесу на Урале
17:56
Интервью
Режиссер Дмитрий Тюрин: Сериал «Неопалимая купина» — это история о женщине на войне
17:54
Шоу-бизнес
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
17:54
Экономика
Российскому ипотечному рынку предсказали рост ставок
Все новости

Полицейские из Петербурга оправданы по делу о краже 16 млн рублей из номера отеля

Происшествия
Полицейские из Петербурга оправданы по делу о краже 16 млн рублей из номера отеля
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 5 мая. Суд Выборгского района огласил оправдательный приговор двум полицейским. Стражей порядка обвиняли в крупном хищении из номера апарт-отеля Yes в 2018 году.

Фигуранты — Александр Скалдин и Анатолий Иващенко — себя виновными не признавали. Из их показаний следовало, что в номере, о котором идет речь в деле, они никогда не бывали. Кроме того, полицейские не были знакомы между собой.

В ходе расследования были установлены «любопытные» детали происшествия. Так, средства со счета в банке (16 млн рублей) были сняты 13 марта, а сигнал о похищении денег поступил в полицию лишь 18 мая. Заявитель при этом утверждал, что наличку у него украли прямо из номера, и обвинил в этом полицейских.

Вскоре была найдена и свидетельница, отметившая, что видела деньги — купюры номиналом по 5 тыс. рублей были сложены в вакуумные упаковки и помещены в черный пакет. Именно благодаря габаритам пакета и был установлен объем средств, находящихся в нем.

«Последний раз деньги она видела спрятанными в кровать 18 марта, пакет полностью был набит деньгами, но за ручки его можно было взять. Размер составлял примерно 78 см на 64 см», — подчеркивается в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга (ОПС).

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего министра из Саратовской области и ее мужа. По итогу заседания оба фигуранта дела о коррупции были оправданы.

суд кража полиция
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 39109 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 33928 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 31869 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 29099 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 25867 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Все новости / Происшествия / Полицейские из Петербурга оправданы по делу о краже 16 млн рублей из номера отеля
Рейтинг@Mail.ru