Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе

Санкт-Петербург, 5 мая. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе. Справиться с огнем удалось за полчаса.

Экстренные службы получили сигнал о возгорании в 16:32. Как сообщил ФАН источник в МЧС, пожар произошел в доме на Подольской улице.

«В комнате площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

Пожар был локализован за полчаса. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в садовом доме на юго-западе Петербурга, сообщал ранее ФАН.