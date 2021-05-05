Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
05 мая 18:21
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:20
Экономика
Аналитики ожидают рост ключевой ставки до 6% к концу года
18:19
Весь мир
Донбасс сегодня: солдаты Киева умирают от индийской вакцины, мирные жители дают отпор ВСУ
18:18
Весь мир
Президент Туниса анонсировал антикризисный национальный диалог
18:18
Происшествия
Смертью пенсионерки с коронавирусом в больнице Прикамья заинтересовался СК
18:17
Экономика
Капитализация «Роснефти» может приблизиться к 7 триллионам рублей
18:14
Общество
Топ-10 главных достижений Карла Маркса
18:14
Шоу-бизнес
Друзья и коллеги Ольги Бузовой потрясены новостью о госпитализации певицы
18:14
Общество
Подполковник полиции дал советы, как не стать жертвой квартирной кражи
18:11
Происшествия
Полицейские из Петербурга оправданы по делу о краже 16 млн рублей из номера отеля
18:09
Происшествия
Тело ребенка обнаружено в реке Неман Калининградской области
18:08
Происшествия
Мотоциклист выехал на «встречку» и разбился в ДТП с иномаркой на трассе под Воронежем
18:06
Весь мир
Правительство США пытается остановить волну ненависти в отношении азиатов
18:05
Общество
Полицейские Приморья спасли из колодца краснокнижных енота и кота
18:03
Спорт
Итальянский продюсер предложил провести турнир по MMA в космосе
18:00
Подрывная деятельность, солдаты НАТО и санкции против РФ — что происходило на Балканах
18:00
Весь мир
Как устроены подземные тюрьмы террористов: репортаж ФАН из сирийской Хамы
17:59
Происшествия
Тело популярной Instagram-блогерши нашли в лесу на Урале
17:56
Интервью
Режиссер Дмитрий Тюрин: Сериал «Неопалимая купина» — это история о женщине на войне
17:54
Шоу-бизнес
Гигинеишвили показал, как выглядит борющийся с раком сын Олега Янковского
17:54
Экономика
Российскому ипотечному рынку предсказали рост ставок
Все новости

Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе

  /   Обновлено: 05 мая 2021 18:21
Происшествия
Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе
29.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба ГУ МЧС по Архангельской области

Санкт-Петербург, 5 мая. Пожар вспыхнул в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе. Справиться с огнем удалось за полчаса.

Экстренные службы получили сигнал о возгорании в 16:32. Как сообщил ФАН источник в МЧС, пожар произошел в доме на Подольской улице.

«В комнате площадью 12 квадратных метров горела обстановка на площади 2 квадратных метра», — уточнили в ведомстве.

Пожар был локализован за полчаса. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении огня принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава МЧС.

Спасатели ликвидировали пожар в садовом доме на юго-западе Петербурга, сообщал ранее ФАН.

пожар мчс петербург
Комментировать
Самое популярное
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Украина 39109 3 мая 2021
Установлены все виновные: Россия раскроет всему миру правду о трагедии 2 мая в Одессе
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Армия 33928 2 мая 2021
Sohu: в случае интервенции в Россию американскую армию ждет неприятный сюрприз
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Общество 31869 4 мая 2021
Одессит рассказал, что больше всего поражает украинцев при посещении Крыма
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
Политика 29099 4 мая 2021
Немецкий эксперт Рар назвал причину глобального конфликта Запада с Россией
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Украина 25867 3 мая 2021
«Мы вас туда не посылали»: Воюющих в Донбассе солдат ВСУ ждет неприятный сюрприз
Все новости / Происшествия / Сотрудники МЧС потушили пожар в однокомнатной квартире в Адмиралтейском районе
Рейтинг@Mail.ru