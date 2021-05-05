Отреставрированный памятник зайцу снова установили у Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 5 мая. Памятник зайцу вернули на место у Петропавловской крепости после реставрации. Такая информация появилась на сайте компании «Мостотрест».

Самый знаменитый заяц Северной столицы снова появился на одном из ледорезов Иоанновского моста, по которому туристы могут попасть в Петропавловскую крепость. Скульптуру демонтировали в марте для реставрации.

Предохраняющие опоры под скульптурой наклонились из-за тяжести льда, некоторые балки были сильно повреждены. Специалисты отремонтировали сваи моста, а также почистили и покрасили самого зайца.

Знаменитая фигура животного появилась в Петербурге в 2003 году. Возведение памятника приурочили к 300-ой годовщине основания Северной столицы. Скульптор Владимир Петровичев и архитектор Сергей Петченко выступили авторами работы.