Пьяный житель Кронштадта порезал гостью из Москвы во время застолья

Санкт-Петербург, 5 мая. Вечеринка в гостях у петербуржца едва не закончилась трагедией. Мужчина набросился на знакомую с ножом. Полиция задержала злоумышленника.

Инцидент произошел в доме на Меншиковском проспекте. Житель Кронштадта пригласил к себе в гости знакомую из Москвы. Во время застолья возник конфликт, который закончился поножовщиной. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, мужчина схватился за нож и ударил им 40-летнюю женщину.

Потерпевшая была доставлена в больницу, но после оказания медпомощи от госпитализации отказалась. Полиция проводит проверку. Злоумышленник задержан.

Похожий инцидент произошел ранее на Будапештской улице, сообщал ФАН. Петербуржец ударил собутыльника ножом в ходе конфликта.