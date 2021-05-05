Более 500 деревьев посадят в парках и садах Петербурга

Санкт-Петербург, 5 мая. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешение на высадку более 500 растений в парках и скверах Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция также выдала 190 ордеров по заявкам комитета по благоустройству Северной столицы. Новую зелень посадят в парках Есенина, Сосновка, Интернационалистов и в Яблоневом саду. Кроме того, насаждения появятся вдоль Выборгской, Октябрьской, Петровской и Петроградской набережных.

Власти Петербурга продолжают заниматься благоустройством города. В конце апреля правительство Северной столицы объявило конкурс на строительство велосипедной дорожки на проспекте Большевиков, рассказали ранее в пресс-службе комитета по транспорту. Подрядчику придется выполнить работы в срок до 1 ноября 2021 года.