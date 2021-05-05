МЧС предупредило петербуржцев о сильном ветре

Санкт-Петербург, 5 мая. Скорость порывов ветра усилится в Северной столице и составит от восьми до 13 метров в секунду, заявили специалисты регионального ГУ МЧС.

Ухудшение погодных условий ожидается 6 мая. Местами усиление возможно до 15 и 17 метров в секунду. В связи с этим спасатели напоминают петербуржцам о необходимости соблюдать правила безопасности. При сильном ветре не рекомендуется парковать машину вблизи деревьев и шатких конструкций. К тому же не стоит гулять недалеко от рекламных щитов, так как под воздействием ветра они могут обрушиться. Детей и пожилых людей не следует отпускать на улицу в непогоду без присмотра.

Тепло придет в Петербург к 9 мая, заявил главный синоптик города на Неве Александр Колесов. В День Победы столбики термометров в Северной столице могут показать выше десяти градусов тепла. Уже 10 мая в Петербурге потеплеет еще больше. Погода в целом нормализуется.