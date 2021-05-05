Пенсионерка из Костромской области получила перелом во время поездки в автобусе

Санкт-Петербург, 5 мая. Поездка в автобусе закончилась для 83-летней женщины госпитализацией. Она упала во время движения общественного транспорта.

Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, пенсионерка ехала в автобусе и получила серьезную травму. По ее словам, она упала в общественном транспорте. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пожилой пациентки перелом бедра.

В настоящее время пенсионерка находится в больнице. По факту случившегося проводится проверка. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Пенсионерка попала под колеса троллейбуса в Калуге, сообщал ФАН. Водитель отъезжал от остановки и сбил проходящую пожилую женщину.