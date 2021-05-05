Петербурженка утонула в школьном бассейне во время уборки

Санкт-Петербург, 5 мая. Сотрудница спортивной школы погибла во время рабочей смены. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося.

Трагический инцидент произошел в спортивной школе на улице Ушинского. Как сообщил ФАН источник в правоохранительных органах, сотрудница учебного заведения получила травмы, несовместимые с жизнью, она скончалась во время уборки бассейна.

По предварительным данным, очевидицей происшествия стала коллега погибшей. Она рассказала, что женщина поскользнулась и сильно ударилась. Врачи на месте констатировали смерть 48-летней пострадавшей. Полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Восьмилетняя девочка умерла в бассейне красноярского аквацентра, сообщал ФАН. Учительница не заметила, как ребенок ушел под воду и утонул.