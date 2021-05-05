Двух человек доставили в больницу после аварии на улице Маршала Блюхера в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Столкновение автомобилей на перекрестке в Калининском районе Петербурга привело к госпитализации двух человек.

Два человека были госпитализированы после ДТП на пересечении улицы Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Машина одного из участников аварии после столкновения с другим автомобилем протаранила придорожное заграждение и врезалась в светофор, возле которого стояли взрослый мужчина и ребенок, писал ФАН.