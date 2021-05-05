Петербургская полиция задержала рецидивиста за угон мотоцикла у курьера

Санкт-Петербург, 5 мая. Гражданин, похитивший мотоцикл стоимостью 80 тыс. рублей у работника службы доставки, был судим по статье о наркотиках.

Стражи порядка задержали подозреваемого в угоне дорогостоящего мотоцикла на улице Черкасова, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Злоумышленником оказался местный житель с судимостью.

Инцидент произошел вечером 3 мая. Уроженец Узбекистана, который работает курьером, заявил о похищении байка, стоявшего возле парадной. После этого мотоцикл был объявлен в розыск, писал ФАН.