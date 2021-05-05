Эрмитаж внес изменения в режим работы из-за репетиции парада Победы

Санкт-Петербург, 5 мая. В Петербурге на Дворцовой площади пройдут репетиции парада Победы, из-за которых попасть в здание Государственного Эрмитажа может оказаться непросто.

В праздничные выходные, 5 и 7 мая, на Дворцовой площади пройдут репетиции парада к 9 Мая. Представители Государственного Эрмитажа предупредили посетителей, что в эти дни доступ к главному входу может быть ограничен.

«В связи с возможными ограничениями прохода к Дворцовой площади и перекрытием близлежащих улиц просим рассчитывать время прихода в главный музейный комплекс и Главный штаб Эрмитажа», — говорится в сообщении на официальной странице музея в «ВКонтакте».

Во время репетиций движение на Дворцовой площади и близлежащих улиц с 10:30 будет ограничено. Эрмитаж просит посетителей рассчитывать время, которое может потребоваться на проход к Зимнему дворцу. Как сообщает Peterburg2, генеральная репетиция парада Победы на Дворцовой площади запланирована на 7 мая.

Готовятся к 9 Мая и в столице. Так, самолеты и вертолеты ВКС РФ провели зрелищную репетицию авиационной части парада. Полеты мощной воздушной техники снял на видео корреспондент Федерального агентства новостей.