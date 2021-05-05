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Коммунальщики остановили фонтан кипятка возле набережной реки Мойки

Происшествия
Коммунальщики остановили фонтан кипятка возле набережной реки Мойки
vk.com  /  РКС - ПЕТРОЗАВОДСК

Санкт-Петербург, 5 мая. Работники коммунальных служб Петербурга продолжают ремонтировать теплотрассу на Большой Морской улице. Работы планируют закончить к утру.

Как стало известно ФАН, фонтан горячей воды, который бил на Большой Морской улице в Петербурге, остановили. Коммунальщики приехали по вызову и за полчаса устранили прорыв. Однако работы на этом не закончились. Полностью отремонтировать теплотрассу планируется к утру следующего дня. Предварительное время окончания — 6 мая, 9:00.

Напомним, очевидцы сняли на видео, как из земли бьет гейзер высотой с трехэтажный дом.

Три автомобиля провалились под землю у ТЦ «Меркурий» в Северной столице, сообщал ФАН. Там прорвало трубу с горячей водой.

авария вода труба фонтан Набережная Мойки
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