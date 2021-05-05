Светофор помешал автомобилю сбить мужчину с ребенком в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 мая. Взрослый мужчина и ребенок едва не попали под машину, которая в результате аварии снесла ограждение и врезалась в светофор.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП на пересечении улицы Маршала Блюхера и Кондратьевского проспекта, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По предварительным данным, виновником инцидента является водитель Hyundai.

Уточняется, что один из участников аварии снес придорожное заграждение, рядом с которым находились взрослый мужчина и ребенок. От столкновения с автомобилем пешеходов спас светофор.

Смертельное ДТП произошло в центре Новосибирска, писал ФАН.