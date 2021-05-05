Гейзер высотой с трехэтажный дом забил в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 5 мая. Огромный фонтан с горячей водой забил на набережной реки Мойки. Данных о пострадавших не поступало.
Жители города сообщили, что в районе пересечения набережной с Большой Морской улицей произошла коммунальная авария. Видео с места ЧП появилось в распоряжении ФАН.
На кадрах можно рассмотреть, как из земли бьет мощная струя высотой почти с трехэтажное здание. На место происшествия отправились сотрудники МЧС. Обстоятельства случившегося выясняются.
Еще одно происшествие случилось в Петербурге у Аничкова моста. Очевидцы рассказали, что в него врезался прогулочный катер, сообщил ФАН.