Гейзер высотой с трехэтажный дом забил в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 5 мая. Огромный фонтан с горячей водой забил на набережной реки Мойки. Данных о пострадавших не поступало.

Жители города сообщили, что в районе пересечения набережной с Большой Морской улицей произошла коммунальная авария. Видео с места ЧП появилось в распоряжении ФАН.

На кадрах можно рассмотреть, как из земли бьет мощная струя высотой почти с трехэтажное здание. На место происшествия отправились сотрудники МЧС. Обстоятельства случившегося выясняются.

Еще одно происшествие случилось в Петербурге у Аничкова моста. Очевидцы рассказали, что в него врезался прогулочный катер, сообщил ФАН.